Україна відкрита до співпраці з Японією у сфері безпілотників і готова ділитися бойовим досвідом, набутим під час війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю Kyodo News, передає УНН.

За словами глави МЗС, Київ розглядає таку співпрацю як можливість посилити безпеку та економічні зв’язки з партнерами.

Україна вже має значний досвід використання дронів у бойових умовах і готова передати ці знання союзникам.

Україна готова поділитися з Японією досвідом, здобутим на полі бою, і відкрита до взаємодії залежно від готовності японської сторони – зазначив Сибіга.

Раніше з’являлася інформація, що Японія розглядає можливість використання українських розробок у сфері безпілотних систем для посилення власної обороноздатності.

Міністр також наголосив на важливості політичного діалогу між країнами.

Ми дуже зацікавлені у діалозі на найвищому рівні – сказав він, згадавши можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Японії під час саміту G7.

Крім того, Сибіга планує здійснити візит до Японії у другій половині року.

Окремо глава МЗС прокоментував питання санкцій проти рф на тлі глобальних енергетичних ризиків.

Зараз не час послаблювати тиск на росію. Будь-які рішення щодо пом’якшення санкцій є помилковими і уповільнюють мирний процес – підкреслив він.

За словами Сибіги, роль США у досягненні миру залишається визначальною.