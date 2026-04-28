Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб
танків – 11 892 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од.
артилерійських систем – 40 771 (+34) од.
РСЗВ – 1 755 (+2) од.
засоби ППО – 1 354 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од.
крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од.
спеціальна техніка– 4 141 (+5) од.
Дані уточнюються.