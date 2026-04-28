Король Чарльз і королева Камілла прибули до Білого дому в понеділок з державним візитом у Вашингтон, місто, яке досі стурбовано стріляниною вихідних і новими ознаками напруженості в трансатлантичному альянсі.

Британські прапори можна було побачити вздовж ліхтарних стовпів біля Білого дому, де Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп привітали Чарльза та Каміллу рукостисканнями. Здавалося, що четверо обмінялися люб’язностями та позували для кількох фотографій, перш ніж вирушити всередину Білого дому на приватне чаювання, пише The Guardian.

Потім президент і перша леді провели для королівської родини екскурсію нещодавно розширеним простором Білого дому на південній галявині.

Потім Чарльз і Камілла вирушили на садову вечірку до британського посольства у Вашингтоні, де разом з посадовцями адміністрації Трампа, такими як міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та адміністратор Medicare та Medicaid Мехмет Оз, офіціанти подавали сендвічі, серед яких був шотландський копчений лосось та смажена британська яловичина з хроном.

Навколо короля зібрався нетерплячий натовп, коли він повільно просувався просторим садом. Серед гостей також були мер Вашингтона, округ Колумбія, Мюріел Боузер, соціолог і стратег Келліанн Конвей, сенатори-республіканці Тед Круз і Ліндсі Грем, конгресмен-республіканець Майкл Маккол і колишній губернатор Вірджинії Гленн Янгкін. Дружня атмосфера під теплим сонцем не давала жодного натяку на кризу двосторонніх відносин.

Чотириденний тур, присвячений 250-річчю незалежності США, розпочинається на тлі дипломатичного розколу через війну Трампа в Ірані та драматичної ситуації з безпекою на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому минулої суботи.

Озброєний чоловік відкрив вогонь у готелі Washington Hilton, що спонукало агентів Секретної служби швидко витіснити президента з трибуни. Офіційні особи вважають, що президент та члени його адміністрації були ймовірними цілями, і цей інцидент спонукав до термінового перегляду заходів безпеки перед приїздом короля.

Для Чарльза позицією буде «зберігати спокій і продовжувати». Букінгемський палац заявив, що візит відбудеться після консультацій з владою США. Речник сказав: «Король і королева дуже вдячні всім, хто працював у швидких темпах, щоб забезпечити, щоб це залишалося так».

У вівторок король виступить на державній вечері у Східній кімнаті Білого дому та виступить із рідкісним зверненням до Конгресу США.

Король має намір заявити Конгресу, що хоча Велика Британія та США не завжди погоджувалися з усім, спільні традиції країн, включаючи «демократичні, правові та соціальні традиції», означають, що «наші дві країни знову і знову знаходили способи об’єднатися».

Зауваження монарха будуть сприйматися як мовчазне визнання нещодавньої трансатлантичної напруженості.

Очікується, що Чарльз також коротко згадає стрілянину, що сталася на вихідних, та висловить «найвищу повагу та дружбу британського народу народу Сполучених Штатів» з нагоди 250-ї річниці незалежності Америки.

Це лише другий випадок, коли британський монарх виступає на спільному засіданні Конгресу, вперше це зробила королева Єлизавета у 1991 році.

Потім Чарльз вирушить до Нью-Йорка, щоб відвідати меморіал 11 вересня разом із мером Нью-Йорка та висхідною політичною зіркою Зохраном Мамдані, а потім завершить захід у Вірджинії, де зустрінеться з природоохоронними групами, що відображає справу, яку він відстоює вже понад півстоліття.

Деякі британські політики стурбовані тим, що місія короля щодо м’якої сили пов’язана з можливостями для конфузу, а нещодавні нападки Трампа на Папу Лева XIV посилюють ці занепокоєння.

Відносини між двома союзниками постраждали від публічної критики Трампом відмови Британії підтримати військові дії проти Ірану. Останніми тижнями президент висміяв прем’єр-міністра Кіра Стармера, назвавши його «не Вінстоном Черчиллем», тоді як витік інформації з Пентагону щодо перегляду підтримки США британського суверенітету над Фолклендськими островами посилив занепокоєння.

Однак Трамп, який робить незвичайний акцент на дипломатичній ролі монархів у Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу, ретельно відділив своє захоплення королем від свого розчарування урядом. Він неодноразово називав Чарльза «великою людиною» та «другом» і припускав, що присутність королівської пари може допомогти стабілізувати відносини між двома країнами.