Поліцейські розслідують факт загибелі молодика у середмісті Миколаєва.

Сьогодні, 27 квітня, приблизно о 12:50 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Адміральській у Миколаєві з даху адміністративної будівлі вистрибнула людина.

На місці події поліцейські відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління, криміналісти обласного главку поліції та судово-медичний експерт встановили, що молодик загинув.

Правоохоронці кваліфікували подію, попередньо, за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», з приміткою «самогубство», як того вимагає процедура у подібних випадках.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події та особу загиблого.

Як стало відомо, чоловік вистрибнув із зруйнованої ракетою будівлі ОВА.

Про це повідомив Віталій Кім.

“Сьогодні сталась трагедія – з зруйнованої будівлі облради (ОВА) стрибнув хлопець. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події та особу загиблого”.