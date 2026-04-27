На Миколаївщині поліцейські встановлюють обставини ДТП у Снігурівській громаді.

Вчора, 26 квітня, приблизно о 23:20 на автодорозі між селищами Знамʼянка та Трудолюбівка Снігурівської громади Баштанського району сталась ДТП за участі автомобіля ВАЗ 2106, під керуванням 28-річного водія.

За попередніми даними, керманич авто, рухаючись автодорогою, виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій авто від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Ще троє пасажирів 19 та 20 років, які перебували в салоні, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, звернутися за телефоном: 093-714-45-20 або 102.