Трубопровід із сірчаною кислотою пошкоджено при повторній атаці ЗСУ на найбільший у Європі завод фосфорних добрив.

У ніч проти 26 квітня БПЛА атакували Череповецьку філію АТ «Апатит» у Вологодській області. За даними губернатора Філімонова, в результаті було пошкоджено трубопровід високого тиску із сірчаною кислотою на території азотного комплексу Аміак-3.

П’ятеро людей отримали опіки від сірчаної кислоти, усі вони госпіталізовані. Одна людина перебуває у тяжкому стані.

«Загоряння не було. Виміри повітря показали, що перевищення ГДК немає», – запевнив Філімонов.

До цього українські безпілотники атакували найбільший у Європі завод з виробництва аміаку — Череповецьку філію АТ «Апатит» у Вологодській області, 13 квітня, повідомляла ASTRA.