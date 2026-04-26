Замість того, щоб без кінця виривати бур’яни, набагато розумніше не дати їм вирости взагалі. У цьому плані добре допомагає мульча: вона захищає ґрунт від світла та перешкоджає проростанню насіння. За таким самим принципом діють і ґрунтопокривні рослини, зокрема густі та розлогі види. Розповідаємо, чим витіснити бур’яни з ділянки – 12 перевірених варіантів.

Що посадити на ділянці, щоб не було бур’янів

Покривні рослини швидко розростаються, закривають землю щільним килимом і не дають бур’янам пробиватися, пише видання Southern Living та Уніан. Нижче – найкращі варіанти, які допомагають тримати сад у порядку майже без зусиль.

Моховий флокс

Ботанічна назва – Phlox subulata, любить сонце і добре дренований ґрунт, від помірно кислого до злегка лужного.

Якщо говорити про те, яка рослина не дає рости бур’янам, то перше місце посідає моховий (шилоподібний) флокс. Ця багаторічна рослина, що утворює килимок, виростає всього на 10-15 см у висоту, але поширюється на 60 см у ширину, покриваючи ґрунт густим, схожим на мох килимом з частково вічнозеленого листя. Навесні білі, рожеві або фіолетові квіти вкривають рослину і приваблюють метеликів своїм вражаючим видовищем.

Моховий флокс чудово підходить для боротьби з ерозією на схилах або для висадки як ґрунтопокривна рослина під трояндами та іншими чагарниками.

Плюмбаго

Ботанічна назва – Ceratostigma plumbaginoides, любить сонце і півтінь, росте на добре дренованому і вологому ґрунті, від слабокислого до слаболужного.

Цей агресивний ґрунтопокривник пристосовується до різних умов вирощування. Його блакитні квіти та красиве бордово-червоне осіннє листя привертають увагу бджіл і метеликів з кінця літа до осені.

Овече вухо

Ботанічна назва – Stachys byzantina, любить сонце, добре дренований ґрунт із середнім pH, від слабокислого до слаболужного.

Бур’яни не мають шансів під густими розетками оксамитового сріблясто-сірого листя, характерного для овечого вуха. Рослини розростаються кореневищами, утворюючи м’який щільний килим. Це чудова рослина для складних місць, спокійно росте поруч із чорним горіхом, на кам’янистому ґрунті та в умовах посухи, а також не боїться, якщо її об’їдають олені та кролики. Сорт “Helene von Stein” особливо цінують за красиве листя.

Морозник

Ботанічна назва – Helleborus orientalis, любить півтінь і тінь, добре дренований родючий ґрунт, від нейтрального до слаболужного pH.

Морозники утворюють густе вічнозелене листя у вигляді щільних кущів, що досягають діаметра до 45 см. Висаджуйте їх групами під деревами та великими чагарниками для створення вічнозеленого покриву. Рослини поступово приживаються завдяки самосіву.

Зелень і золото

Ботанічна назва – Chrysogonum virginianum, любить півтінь і тінь, добре дренований, родючий ґрунт з кислим pH.

Барвистий квітучий ґрунтопокривник для тінистих садів. Його зелено-золоті квіти розпускаються протягом усього літа, утворюючи сонячно-жовті суцвіття на тлі густого зеленого листя. Цей вид, що росте на південному сході, чудово виглядає як бордюр уздовж лісових стежок. Рослини розмножуються кореневищами та самосівом.

Горлянка

Ботанічна назва – Ajuga reptans, любить як сонце, так і тінь, добре дренований ґрунт, pH ґрунту кислий.

Живучка швидко розростається, утворюючи щільний килим з пишного листя зеленого, фіолетового або рубінового відтінків. Вічнозелене або напіввічнозелене листя увінчане яскравими фіолетовими квітковими колосами в середині-кінці весни. Живучка переносить будь-який рівень освітленості, що робить її корисним ґрунтопокривним рослиною для ландшафтного дизайну.

Хоста

Ботанічна назва – види та гібриди роду Hosta, любить півтінь і тінь, росте на добре дренованому та родючому ґрунті з нейтральним pH.

Завдяки широкому листю та густому кущистому росту хости складають серйозну конкуренцію бур’янам. Широке листя росте у вигляді розетки, діаметр якої варіюється від 15 до 90 см залежно від сорту. Влітку над листям височіють лавандові суцвіття, що приваблюють колібрі.

Котяча м’ята

Ботанічна назва – Nepeta racemosa ‘Walker’s Low’, любить як повне сонце, так і півтінь, росте на добре дренованому ґрунті, від слабокислого до слаболужного.

Котяча м’ята ‘Walker’s Low’ – це не ґрунтопокривна рослина, а кущистий багаторічник, що досягає 60-90 см у висоту та ширину. Хоча взимку рослина відмирає, навесні вона швидко відростає, покриваючи відкритий ґрунт, не даючи бур’янам вкоренитися. Завдяки сіро-зеленому листю та ароматним суцвіттям, які з’являються з початку літа до осені, котяча м’ята стане ідеальним доповненням для саду будь-якого стилю.

Сумах

Ботанічна назва – Rhus aromatica ‘Gro-Low’, любить сонце і півтінь, росте на добре дренованому ґрунті, від кислого до лужного.

Якщо вам потрібно покрити велику площу, цей місцевий чагарник підійде якнайкраще. Виростаючи до 60 см у висоту і розкидаючись на ширину до 2,5 м, сумах ‘Gro-Low’ чудово підходить для схилів. Рослини переносять різні умови ґрунту, включаючи бідний, і процвітають там, де інші не виживають.

Повзучий ялівець

Ботанічна назва – Juniperus horizontalis, любить сонце і добре дренований ґрунт, pH – від кислого до нейтрального.

Хоча повзучий ялівець не розростається так активно, як багато ґрунтопокривних рослин, його довгі сланкі гілки притискаються до землі, від чого рослина й отримала свою назву. Багато перевірених сортів, таких як “Blue Chip” і “Blue Rug”, відрізняються лускатим синьо-зеленим листям, а нові сорти мають забарвлення від яскраво-жовтого до золотистого, яке змінюється протягом сезону. Цей вічнозелений чагарник добре росте в спекотних і посушливих районах.

Аллегейський молочай

Ботанічна назва – Pachysandra procumbens, любить півтінь і тінь, родючий ґрунт з кислим pH.

Не такий агресивний, як його японський родич, аллегейський молочай – це місцева трав’яниста багаторічна ґрунтопокривна рослина, яка повільно розростається кореневищами. Рослини цвітуть ранньою весною, даючи ароматні білі квіти до появи нового листя з сріблясто-зеленими плямами. Він прекрасно росте в тіні під великими деревами і переносить густу тінь.

Гвоздика

Ботанічна назва – Dianthus gratianopolitanus “Firewitch”, любить сонце і родючий ґрунт, pH від нейтрального до слаболужного.

“Firewitch” – чудовий вічнозелений багаторічник із сріблясто-блакитним листям, що утворює густий килим. Приголомшливі ароматні квіти вкривають рослину яскравим рожево-магентовим кольором на кілька тижнів навесні. Квіти чудово підходять для зрізання та приваблюють метеликів.