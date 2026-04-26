Ще кілька поколінь тому ця каша була базовою стравою у щоденному раціоні українців. Однак із приходом моди на рис, макарони та картоплю її поступово витіснили з кухонь. І дарма — адже йдеться про один із найкорисніших продуктів для здоров’я.

Мова про пшоно — крупу, яку отримують із проса, однієї з найдавніших злакових культур у світі. Сьогодні вона знову привертає увагу дієтологів і експертів із правильного харчування, йдеться в Terazgotuje, пише ТСН.

Просо невибагливе до умов вирощування: воно добре росте навіть на бідних ґрунтах, потребує мінімум води та достигає швидше за пшеницю чи рис. Саме тому його вважають екологічно стійким продуктом. Але головна цінність — у його поживному складі, через який пшоно дедалі частіше потрапляє до списків суперфудів.

Чому пшоно — суперфуд для організму

Пшоняна каша — справжній чемпіон серед продуктів із високим вмістом заліза. У 100 грамах сухої крупи міститься близько 3 мг цього важливого мікроелемента. Для порівняння, у такій самій кількості яловичини — приблизно 2,5 мг.

Це означає, що одна порція пшоняної каші може покрити до 20–25% добової потреби в залізі. Особливо це важливо для людей із ризиком анемії.

Важливий нюанс: залізо в пшоні — рослинного походження, але його засвоєння легко посилити. Достатньо додати до страви продукти з вітаміном С — наприклад, ягоди, фрукти або кілька крапель лимонного соку.

Крім цього, пшоно:

містить велику кількість магнію (близько 140 мг на 100 г), що підтримує роботу серця, нервової системи та м’язів

багате на вітаміни групи B (B1, B3, B6), які відповідають за енергетичний обмін

є джерелом калію, фосфору, цинку та міді

не містить глютену, тому підходить людям із целіакією або непереносимістю

Також ця крупа сприяє нормалізації кислотно-лужного балансу організму, легко засвоюється і має м’який зігрівальний ефект. Саме тому її традиційно рекомендували ослабленим людям, тим, хто відновлюється після хвороб, а також жінкам після пологів.

Як приготувати пшоняну кашу

Пшоняна каша — швидка та універсальна страва, яка готується всього за 15 хвилин і легко адаптується під будь-який смак.

Перед приготуванням крупу потрібно ретельно промити гарячою водою (3–4 рази), щоб позбутися природної гіркоти.

Далі:

залийте пшоно молоком або водою;

варіть на слабкому вогні 12–15 хвилин до м’якості;

додайте банан для природної солодкості та кремової текстури.

Для різноманіття можна доповнити кашу:

яблуком і родзинками;

малиною та горіхами;

грушею і спеціями;

манго або кокосом;

навіть шоколадом.

Завдяки нейтральному смаку пшоно чудово поєднується як із солодкими, так і з солоними інгредієнтами.

Чому пшоняна каша дає стабільну енергію

На відміну від популярних сніданків, які швидко підвищують рівень цукру в крові, пшоно працює інакше.

Його глікемічний індекс становить приблизно 50–55, що забезпечує поступове вивільнення енергії без різких стрибків. У поєднанні з білками та жирами (молоко, горіхи) цей ефект лише посилюється.

У результаті:

енергія тримається до 3–4 годин;

немає різкого відчуття голоду;

зберігається концентрація та працездатність.

Вітаміни групи B у складі пшона підтримують клітинний енергетичний обмін, а магній допомагає боротися з втомою, стресом і проблемами зі сном.

Крім того, регулярне вживання пшоняної каші є ефективною профілактикою залізодефіцитної анемії. Особливо це актуально для жінок, вегетаріанців і людей старшого віку.

Пшоняна каша з фруктами — це простий, доступний і натуральний спосіб підтримати рівень заліза та покращити самопочуття без дорогих добавлень.