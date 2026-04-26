У ході підготовки до наступної зими енергокомпанії надіслали заявки до Фонду підтримки енергетики України. У них описали фінансові потреби на відновлення пошкоджених обʼєктів та будівництва нових проєктів.

Про це під час Третього енергетичного Рамштайну (Ukraine energy coordination group) заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає Lb.ua.

Урядовиця зазначила, що серед пріоритетів, зокрема, – побудова розподіленої генерації.

Однак прем’єрка зазначила, що поки що партнери не покрили всі потреби України.

“Поточні незабезпечені потреби становлять майже 1 млрд доларів, з яких 158 млн доларів припадає на найнагальніші потреби для проведення поточних ремонтних робіт. Ці цифри відображають лише потреби, про які повідомлено через Фонд, і не відображають повного масштабу збитків у енергетичному секторі”, – сказала Свириденко.