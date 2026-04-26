Жоден з 11 українських військовополонених, яких у 2023 році росія передала Угорщині, не лишився там. Також більшість із них навіть не знала угорської мови, а дехто походив не з Закарпаття.

Про це сказала волонтерка та керівниця громадської організації «Волонтери Закарпаття» Власта Рейпаші, яка спілкувалася з родинами військових, в коментарі для Deutsche Welle, передає Громадське.

За її словами, серед полонених, які, як стверджувала росія, мали закарпатське походження, один чоловік був зі Львова, а ще один із Дніпропетровської області. Більшість із них також не знала угорської мови.

Нині ж ніхто з цих військових в Угорщині не лишився. Семеро повернулися в Україну, двоє інших, які були братами, вирушили в Чехію, ще один — в іншу країну. Одинадцятий, який нібито мав лишатися в Угорщині, загинув — Рейпаші каже, що не знає, що з ним сталося.

Крім цих 11 людей, переданих у 2023-му, уже цьогоріч росія передала Угорщині ще двох військових. Один із них навіть брав участь у передвиборчому мітингу прем’єр-міністра Віктора Орбана, який зрештою програв.

Подальша доля цих двох військовополонених невідома, вказує Deutsche Welle.

У 2023 році росія без погодження з Україною передала Угорщині 11 українських військовополонених угорського походження. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що дізналися про це зі ЗМІ — з публічних заяв тодішнього віцепрем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна.

8 червня на сайті російської православної церкви з’явилася новина, що передача Угорщині групи українських військовополонених відбулася за посередництва РПЦ на прохання угорської сторони. У РПЦ заявили, що вони мають «закарпатське походження».

Передання полонених підтвердив віцепрем’єр-міністр Угорщини заявивши, що це «є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою».

Угорська та російська сторони не проінформували український уряд про свої переговори. Тож Україна викликала тимчасового повіреного Угорщини й попросила надати детальну інформацію про українських громадян і невідкладно забезпечити до них доступ консула.

19 червня МЗС України звернулося до угорської сторони з вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених. За даними МЗС, українців фактично утримували в ізоляції, вони не мали доступу до відкритих джерел інформації, а їхнє спілкування з рідними відбувалося у присутності сторонніх людей. Також їм відмовляли у встановленні контакту з посольством України.