Росія може погодитися на переговори зі США та Україною в Азербайджані. Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Владімір Джабаров, пише «Подъем» і Zn.ua.

«Нормальне місце, у нас зараз хороші відносини з Азербайджаном. Якщо Азербайджан готовий забезпечити безпеку всім учасникам переговорів, я думаю, що наші учасники переговорної групи можуть спокійно приїхати до Азербайджану», — сказав він.

Джабаров назвав слова президента України, що Київ готовий до тристоронніх переговорів в Азербайджані «черговим ходом Зеленського» та неправдою. Також він розповів, що нібито Зеленський не готовий до переговорів.

«Він постійно змінює і склад учасників переговорів, і місце проведення переговорів, і початкові умови для переговорів. Він прихильник продовження бойових дій, тому що діє за вказівкою країн Заходу», — каже Джабаров.

Сенатор також заявив, що президент України «в останній момент, як зазвичай, відступить, скаже: нас не влаштовують ті умови, які висуватиме Росія».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести тристоронні переговори з американською та російською делегаціями в Азербайджані, зазначив. Він додав, що перемовини відбудуться, якщо Росія буде готова до дипломатії.