75-річного американського мисливця та мільйонера Ерні Досіо на смерть розтоптала група слонів, коли він полював на дуїкерів — вид антилоп в африканській країні Габон.

Досіо та його гід полювали в національному парку Лопе-Оканда, коли несподівано натрапили на групу з п’ятьох слонів та дитинчати. Як зазначається, слони відчули небезпеку від мисливців та одразу напали на них.

Як розповів друг мисливця, спочатку тварини атакували гіда й сильно його поранили.

«Я краще не буду вдаватися в деталі, але можу сказати, що все сталося швидко», — сказав неназваний друг Досіо.

Ерні Досіо був власником компанії Pacific AgriLands Inc, якій підпорядковується близько 5 тисяч гектарів виноградників у місті Модесто в Каліфорнії.

За словами іншого мисливця, який знав чоловіка, полювання Досіо завжди були суворо ліцензовані й деколи навіть здійснювалися спеціально, для контролю популяції певного виду тварин. Крім того, Досіо також займався благодійністю.

Як пише Telegraph, щороку слони вбивають від 300 до 500 людей у всьому світі, а за даними Об’єднання збереження дикої природи (WCS), у лісах Габону проживає понад 95 тисяч слонів.