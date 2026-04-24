-Черговий обмін, здійснений командою Координаційного штабу за дорученням Президента України, відбувся успішно ― 193 наші оборонці повернулись з російського полону, їм вже надають медичну та іншу необхідну допомогу.

Фактично ― це другий етап Великоднього обміну, – повідомив очільник ОП Кирило Буданов.

На волі ― багато молодих українських вояків 2000 року народження, солдати й офіцери, які боронили нашу державу на всіх напрямках фронту, є поранені. Частина звільнених перебували в незаконному ув’язненні в Чечні.

Мої вітання усім нашим воїнам та їхнім рідним, хто дочекався цього дня. Як я й казав, ми продовжуємо визволяти своїх ― попри все.

Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров’я! Дякую за службу та захист України!

Вдячний партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів за допомогу.

Працюємо далі, аби повернути всіх наших полонених в Україну, аби кожна сім’я, яка продовжує чекати, почула добру звістку ― “Нарешті вдома”.