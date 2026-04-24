Уряд готується до розширення державної програми “Доступні ліки” з 1 липня 2026 року, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише Iнтерфакс.

“Додамо значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні. Отримати їх можна буде безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Заслухала про це доповідь міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка”, – написала Свириденко.

Вона наголосила, що серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні. Щороку понад 800 тис. людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, майже 50 тис. – інфаркт. Значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю.

“Програма “Доступні ліки” – ключовий інструмент підтримки. Нею вже скористалися 6,18 млн українців, препарати доступні у 17 348 аптеках. У програмі вже 748 позицій, найбільший попит – на препарати для серцево-судинних захворювань. Для багатьох людей це щоденне лікування, тому важливо, щоб воно було доступним і безоплатним”, – наголосила прем’єр.

Вона додала, що у другому півріччі до програми увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів. Міністерству охорони здоров’я доручено провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску.