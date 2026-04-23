У молодіжному просторі «12–21» у Білій Церкві відбувся круглий стіл «Від запиту підлітків до рішення: підтримка під час НМТ», який модерувала перша леді України Олена Зеленська.

Під час заходу презентували посібник «Підтримка всім, хто складає НМТ», створений у межах проєкту Фундації Олени Зеленської з розвитку мережі молодіжних просторів «12–21» спільно зі Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?» за експертної участі психологині Світлани Ройз. Посібник містить практичні поради, техніки самопідтримки та рекомендації для підлітків, батьків і вчителів.

Як повідомляє Офіс Президента України, посібник став відповіддю на запит випускників щодо втоми, тривоги, перенавантаження і тиску в період підготовки до НМТ, про що неодноразово чула команда «12–21». За даними дослідження «Ти як?», проведеного в партнерстві з UNICEF Ukraine, близько 34 % опитаних називають іспити одним із головних джерел стресу.

До круглого столу долучилися представники державних інституцій, освітяни, психологи та підлітки. Говорили про психоемоційні виклики та конкретні кроки, які можна впроваджувати вже зараз.

«Ми хочемо, щоб підлітки зростали й розвивалися попри всі обставини, але не ціною свого ментального здоров’я», – зазначила Олена Зеленська.

Посібник можна завантажити за посиланням

