Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні стало відомо, що у Болгарії автобус в’їхав у групу українців, є жертви (ФОТО)

В консульстві України в Болгарії уточнили інформацію щодо ДТП – автобус перекинувся і кювет.

Там підтвердили, що внаслідок аварії загинули дві людини, а 16 осіб постраждали. Частину групи госпіталізували до місцевих лікарень, інших пасажирів забезпечено тимчасовим розміщенням.

«Автобус здійснював рейс за маршрутом Одеса-Стамбул. В автобусі перебувало 39 громадян України, у тому числі два водія і одна супроводжуюча особа. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і перекинувся… Триває розслідування обставин ДТП. Консули підтримують зв’язок з правоохоронними органами. Наразі відомо, що 23 квітня пасажирам буде забезпечено подальше транспортування за маршрутом іншим автобусом», — зазначили в консульстві.