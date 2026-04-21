Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що підготовку патрульних поліціянтів в Україні мають посилити, аби вони були готові «ризикувати заради життя інших людей».

Про це міністр сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондент hromadske.

«Потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали — треба, щоб такі ганебні ситуації ніколи не повторилися. Тепер патрульні поліціянти будуть жити на полігонах по черзі. Ми будемо залучати як інструкторів-військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1 та 2 армійських корпусів Національної гвардії, а також із Державної прикордонної служби», — розповів Клименко.

За його словами, спершу це стосуватиметься всіх підрозділів патрульної служби, потім хочуть перейти й на райвідділки.

Викладати патрульним можуть ветерани. Їм пропонуватимуть продовжувати службу саме в системі підготовки, бойової підготовки поліціянтів.

«Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість в екстремальній ситуації. Її не тест визначає, а досвід перебування на полігоні разом з інструктором… Кожного дня, коли патруль приїжджає на умовну “хуліганку”, має бути готовий, що в нього можуть кинути щонайменше гранату. Усі, хто працював, наприклад, у Краматорську, у Слов’янську і пройшов цю службу — вони цього не бояться. Так, це стресостійкість. Поліціянт не повинен боятися, коли десь вибухає вибуховий пакет або свистить куля. Тому що працівник поліції — він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей», — сказав глава МВС.

Він повідомив, що за вказівкою президента мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки. Ідеться про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян.

Клименко наголосив, що більша частина особового складу вже пройшла через ротації у зведених загонах, де служили по кілька місяців.

«Я взагалі маю таку позицію й не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я б усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове», — додав він.