У січні – березні 2026 року платники податків Миколаївщини забезпечили до пенсійного та соціальних фондів України майже 4,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 17,3 відс., або на 659,1 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговуванню платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Довідково! З 2025 року податковий розрахунок з єдиного внеску потрібно подавати щомісяця, а не щоквартально, як було раніше. Зміни стосуються усіх підприємств та фізичних осіб – підприємців, які виплачують доходи фізичним особам.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.