Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб
танків – 11 876 (+6) од.
бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од.
артилерійських систем – 40 242 (+82) од.
РСЗВ – 1 743 (+4) од.
засоби ППО – 1 349 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од.
крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од.
спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.
Дані уточнюються.