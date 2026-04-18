Вночі українські дрони атакували порт у Севастополі, горять резервуари з паливом на НПЗ в порту.

Яе повідомляє моніторинговий канал Кіберборошно, атака на цю нафтобазу є продовженням недавнього ланцюга ударів по паливній інфраструктурі Криму:

Пороми, які завозять паливо в Крим.

Головна нафтобаза в Феодосії .

Нафтобази в н.п. Октябрському та Глибокому Яру.

Після масштабної атаки у 2023 році було демонтовано ушкоджені та деформовані резервуари, посилено захист цієї нафтобази, розгорнуто додаткові позиції ЗРК, РЛС та МВГ.

Втім, із того часу дрони Сил оборони суттєво змінилися, змінилася тактика їх застосування, розгорнулася масштабна кампанія з полювання на РЛС та ЗРК у Криму, а російські воєнкори почали скаржитися на те, що запаси ракет для ЗРК практично вичерпані.