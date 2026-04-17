Керівник Офісу президента України Кирило Буданов на зустрічі “Операція “Євроінтеграція”: реформи у сфері справедливості” заявив, що корупція починається там, де починається ручне управління і закликав активних громадян до співпраці з ОП, у тому числі в питанні боротьби з корупцією, пише УНН.

На мою думку, ручне управління в системі влади – це “благодатний” ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість “телефонного права” і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне – єдині для всіх, правила – корупції стає дуже складно виживати – написав Буданов.

Він висловив вдячність європейським друзям, які завжди підтримували українську державу на шляху до інтеграції з єдиною європейською родиною.

Українці не раз демонстрували своє прагнення возз’єднатися з Європою, часом – ціною великих жертв. І сьогодні ми захищаємо свій цивілізаційний вибір і всю Європу від російської орди у найбільшій війні на континенті за останні 80 років – підкреслив Буданов.

Він запросив всіх активних громадян до співпраці з Офісом президента в тому числі у питанні боротьби з корупцією.

Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій, адже тільки в єдності зможемо досягти результат – резюмував він.