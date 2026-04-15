За перші три місяці 2026 року Державна служба зайнятості отримала від 27 тисяч роботодавців майже 148 тисяч вакансій. З них 61 тисячу – було укомплектовано. Найбільше людей працевлаштовано у Дніпропетровській та Львівській областях, повідомили у Службі.

У розрізі професій ситуація наступна:

– З 634 пропозицій роботи для військовослужбовців, укомплектовано 218 вакансій, або ж 34%.

– З 8,6 тис. вакансій для держслужбовців, керівників та менеджерів, закрито 3,4 тис., тобто 40%.

– Із 18,5 тис. пропозицій роботи, заявлених у групі професіоналів, роботу знайшли 6,2 тис. чи 34%.

– 16,5 тис. вакансій для фахівців, заповнені на 39% або ж налічується 6,5 тис. людей, що знайшли роботу.

– З майже 8 тисяч пропозицій для технічних службовців, заповнені 3,8 тис. вакансій, або ж 47%.

– Із 25,7 тис. пропозицій у сфері торгівлі та послуг, роботу підібрати для себе 13,2 тис. клієнтів Служби зайнятості, або ж закрито 51% від потреби.

– З 3,4 тис. вакансій для робітників сільського, лісового та рибного господарств, закриті 1,7 тис., тобто 50%.

– Кваліфікованих робітників з інструментом потребували 22,6 тис. разів і працевлаштовано 6,9 тис. людей, або 30%.

– Виходячи з потреби у 20,8 тис. робітників з технологічним устаткуванням та машинами, працевлаштовано 8,5 тис. людей, чи 41%.

– А з 23 тисяч вакансій найпростіших професій, закрито 10,6 тис. вакансій, рівень працевлаштування на рівні 46%.

Таким чином найбільш укомплектованими є професії у сфері торгівлі та послуг, такі як кухар, бариста, продавець продовольчих товарів. Найменш заповненою є потреба в кваліфікованих робітниках з інструментом, тобто не вистачає працівників на такі вакансії, як слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та швачка.

Для якісного укомплектування, професійне навчання Службою зайнятості організовано для 19 тисяч людей.