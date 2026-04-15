Чоловіка, схожого на Дмитра Гордона, було затримано в Санкт-Петербурзі після того, як система розпізнавання обличчя прийняла російського рок-музиканта за українського журналіста, що викликало збурення серед місцевої поліції.

Про це пише російська База.

Працівники поліції, які чергували на Московському вокзалі Санкт-Петербурга, отримали несподіване попередження: український журналіст Дмитро Гордон, якого в Росії вважають терористом та екстремістом, нібито переховувався всередині вокзалу. Підозрюваного перехопили, але він заперечив будь-яку причетність до антиросійської діяльності.

Дмитро Галямінських, соліст рок-гурту «Свобода важливіша за моду», розповів Baza, що поспішав на поїзд, коли його зупинила поліція. Вони повідомили, що система розпізнавання обличчя прийняла його за Дмитра Гордона. Розпочалася перевірка всіх документів чоловіка, і один офіцер навіть почав обмацувати обличчя та волосся музиканта, перевіряючи наявність макіяжу та перуки. Підтвердивши, що це Лжедмитрій Гордон, вони відпустили музиканта.