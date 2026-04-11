Як повідомляло ІншеТВ, Всю ніч дрони атакували Одесу – є влучання в приватний будинок і багатоповерхівку (ВІДЕО)

Як повідомив очільник МВА Сергій Лисак, чергова ніч під атакою ворога принесла Одесі трагічні наслідки. Внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування.

Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури.

З ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби. Фахівці закривають пошкоджені вікна, латають покрівлі та розчищають території від уламків і решток.

Розгорнуто мобільний оперативний штаб, де представники районної адміністрації допомагають постраждалим мешканцям із оформленням документів на отримання допомоги з міського бюджету та компенсацій за програмою «єВідновлення».

Роботи тривають.