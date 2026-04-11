Міжнародна група астронавтів успішно приводнилась в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії у капсулі корабля Orion. Проте був великий ризик, що повернення до Землі стане проблематичним.

Космічний корабель «Оріон» торкнувся Тихого океану, парашути злетіли на воду для спокійної посадки. Це визначний момент — практично з моменту запуску представники NASA та самі астронавти казали, що саме цей момент принесе їм глибокий зітхання полегшення.

Одразу після приводнення командир корабля Рід Вайзман вийшов на зв’язок із центром управління польотами в Х’юстоні.

“Яка подорож! Ми стабільні. Чотири зелені члени екіпажу”, – сказав Вайзман.

Це означає, що всі четверо астронавтів перебувають у чудовій формі. У Космічному центрі Джонсона панувала напружена тиша. Десятки журналістів чекали на сигнал. Коли зв’язок відновився після проходження атмосфери Землі, зал вибухнув оплесками.