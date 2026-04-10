Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти України та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

Співробітники СБУ системно діють на випередження і запобігають більшості таких злочинів.

Серед іншого, українська спецслужба регулярно викриває російську агентуру на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Паралельно контррозвідка СБУ викриває спроби ворога із вербування українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.

Основними «цілями» окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів.

Співробітники СБУ та інших правоохоронних органів працюють у посиленому режимі 24/7 та системно протидіють загрозам. Водночас важливою складовою безпеки залишається пильність та уважність кожного громадянина.

Служба безпеки закликає українців у період Великодня:

бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують «легкий заробіток»;

⁠не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

Нагадуємо, що в СБУ цілодобово працює спеціальна гаряча лінія за номером 1516.

Звернутися до Служби безпеки України також можна через інші канали зв’язку:

чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot

email: callcenter@ssu.gov.ua

Своєчасна інформація може врятувати життя. Будьте пильними та відповідальними. Слава Україні!