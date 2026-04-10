У Росії зростають проблеми з охочими воювати – у регіонах формують списки “добровольців” із боржників та студентів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в п’ятницю, 10 квітня, пише Кореспондент.

Зазначається, що у лютому регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування “добровольчих” списків для відправки на війну – до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

“Якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання “добровільних” контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як “винагороду”, – розповіли в ГУР.

За даними розвідки, у разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток.

Водночас міністр вищої освіти РФ Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів. Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритет – студенти з академічними заборгованостями.

“Під час агітації їм обіцяють можливість повернення до навчання після служби, грошові виплати, пільги та додаткові бонуси. Серед таких бонусів – переведення на бюджетну форму навчання або фінансова підтримка з боку закладу освіти”, – зазначили в ГУР.

У деяких випадках адміністрації можуть ігнорувати академічні проблеми студентів або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погоджується підписати контракт, додали розвідники.