У березні Сили оборони виконали понад 9 000 бойових і логістичних місій із застосуванням наземних роботизованих комплексів (НРК), суттєво наростивши їх використання на фронті порівняно з попередніми місяцями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Сили оборони продовжують нарощувати використання наземних роботизованих комплексів (НРК) замість військових там, де це можливо у найскладніших умовах. Про це свідчать дані бойової системи DELTA”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в березні наземні НРК виконали понад 9 000 бойових і логістичних завдань на передовій. Для порівняння, у листопаді минулого року таких місій було понад 2 900, а в січні 2026-го – понад 7 500.

Загалом за перші три місяці цього року роботами виконано близько 32 500 завдань. Нині вони виконують найрізноманітнішу роботу на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених.

У Міноборони наголошують, що ставлять одним із своїх пріоритетів забезпечення максимального переведення фронтової логістики на НРК, щоб знизити ризики для захисників. У березні вже 167 підрозділів використовували наземні роботизовані комплекси для виконання різних місій. Для порівняння, в листопаді 2025 року – 67.

У березні до п’ятірки підрозділів з найбільшою сумою балів, отриманих за виконані місії НРК, увійшли:

3-тя окрема штурмова бригада – понад 1 850 балів;

1-й окремий медичний батальйон – понад 1 440 балів;

рота безпілотних систем 92-ї окремої штурмової бригади – понад 1 400 балів;

95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада – понад 1350 балів;

3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» – понад 1 300 балів.

Як повідомляло раніше Міноборони, бойова система DELTA розширила облік результатів на місії НРК. Підрозділи можуть планувати там логістичні та евакуаційні місії. Після виконання результат верифікується, а система автоматично формує звіт і розраховує бали за визначеними параметрами.

На платформі Brave1 Market доступна низка наземних роботизованих комплексів, які підрозділи можуть отримати за бойові бали – швидко, прозоро та відповідно до реальних потреб фронту.

Як працює Армія дронів. Бонус

У межах програми Армія дронів. Бонус військовим нараховуються бали за ураження дронами, розвідку, місії з НРК. Віднедавна також додано такі напрямки, як снайпінг, мобільно-вогневі групи та армійська авіація.

Чим більше знищених цілей, тим більше нарахованих балів. Це пряма мотивація, яка дає змогу підсилювати підрозділи новими технологіями.

Через маркетплейс зброї Brave1 Market підрозділи можуть обмінювати бали на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.