На Львівщині затримано інспектора митного поста «Краковець» Львівської митниці, який, за даними слідства, організував схему незаконного заробітку на вивезенні валюти за кордон.

Слідство встановило, що за гроші він забезпечував безперешкодний виїзд до Польщі без декларування готівки та проходження митних формальностей. За перевезення до 50 тис. доларів тариф становив 500 доларів, понад цю суму – 1 тис. доларів, повідомили в Офісі генпрокурора.

З лютого до початку квітня інспектор, за версією слідства, трьома частинами пропустив через кордон 180 тис. доларів без декларування, отримавши за це 2,5 тис. доларів неправомірної вигоди. Фактично за цю суму з країни вивезли майже 8 млн грн в еквіваленті.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання останньої частини коштів – 1 тис. доларів США.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури інспектору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.