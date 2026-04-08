Астронавти місії Artemis II повертаються додому після історичної подорожі навколо Місяця.

Під час обльоту Місяця 6 квітня екіпаж NASA Artemis II досяг найбільшої відстані від Землі в історії пілотованих польотів – приблизно 252 756 миль (близько 406 000 км), перевершивши рекорд, встановлений місією Apollo 13 у 1970 році, повідомили в NASA.

Ця місія – перша пілотована експедиція навколо Місяця з 1972 року. Чотири астронавти – Рейд Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і канадець Джеремі Хансен – вирушили в 10-денну космічну подорож, щоб виконати обліт Місяця без посадки.

Корабель Orion (названий екіпажем Integrity) був виведений у космос ракетою NASA Space Launch System з мису Канаверал 1 квітня 2026 року, йдеться в повідомленні.

Artemis II розглядається як ключовий етап підготовки до майбутніх висадок на Місяць і більш далеких космічних програм, включаючи створення довгострокової місячної бази та місії на Марсі.

Ну а людство отримало уявлення про невідому сторону Місяця і неперевершені фото.