У той час, як Угорщина прямує до вирішальних виборів, виборці, які досягли повноліття за часів прем’єр-міністра Віктора Орбана, стали ключовою групою, яка підтримує опозицію, причому деякі кажуть, що покинуть країну, якщо лідер-ветеран буде переобраний.

62-річний Орбан, євроскептичний націоналіст, стикається з найбільшою загрозою своєму 16-річному правлінню, оскільки більшість опитувань громадської думки показують, що його правоцентристський суперник Петер Мадяр та його партія «Тіса» мають шанс перемогти його на недільних виборах.

Про це пише Reuters.

45-річний медійно підкований Мадяр виявляється привабливою альтернативою для багатьох молодих виборців, розчарованих правою партією Орбана «Фідес», кажуть соціологи та соціологи.

«Мислення «Фідес» більше не розуміє молодих людей», — сказав соціолог Даніель Оросс.

Студенти університетів денної форми навчання є особливо важливою демографічною групою, сказав він, зазначивши, що якби вони голосували як блок, то могли б підняти партію вище 5% парламентського бар’єру.

КІЛЬКІСТЬ ЕМІГРАНТІВ ЗРОСТАЄ

Кількість угорських емігрантів різко зросла після вторгнення Росії до сусідньої України у 2022 році, що мало особливо негативний вплив на економіку Угорщини та спровокувало найсильніший інфляційний сплеск у Європейському Союзі.



Опитування ЄС показують, що більшість працездатних мігрантів віком від 20 до 34 років, і хоча багато хто повертається, баланс негативний, що частково зумовлено тим, що, на думку соціологів, є відсутністю перспектив в Угорщині, одному з найбідніших членів блоку.

Хоча такі проблеми, як брак доступного житла, турбують молодь по всій Європі, багато інших є внутрішніми, як-от корупція чи якість освіти в Угорщині, що викликало кілька протестів після переобрання Орбана у 2022 році.

Для деяких, як-от 18-річна Тамара Полі, недільні вибори стануть переломним моментом.

«Я б не хотіла жити в країні, де більшість складають люди, які голосують за «Фідес» або відстоюють цінності «Фідес», – сказала вона у вуличному кафе в Будапешті.

Полі, яка відвідала кілька студентських мітингів проти Орбана, хоче стати промисловим дизайнером і каже, що після закінчення навчання переїде за кордон, якщо він залишиться при владі.

ОРБАН ЗАХОПЛЮЄ ГОЛОСИ МОЛОДІ

Орбан скасував податок на прибуток для осіб віком до 25 років і запустив схему субсидованих іпотечних кредитів під 3%, щоб допомогти покупцям, які вперше купують житло, знайти житло на тлі найстрімкішого зростання цін на житло в ЄС за часів його правління.

«Навіть у тіні війни Угорщина зробила все для молодих угорців, щоб вони могли… мати успішне, незалежне життя», – сказав Орбан під час передвиборчої кампанії в південноугорському місті Сентеш.

Але його розчарування час від часу вирувало, він називав опозицію молоді до його керівництва «фальшивим бунтом» або казав їм, що вони повинні бути вдячними за заходи, які вжив його уряд для їхньої підтримки.

«Фідес», спочатку створений як опозиційний молодіжний рух під час Холодної війни, наразі підтримується лише 8% виборців віком від 18 до 29 років, згідно з опитуванням Median, або 22% у ширшій віковій групі 18-39 років, згідно з даними Zavecz Research.

Лідер опозиції Мадяр пообіцяв розблокувати мільярди євро для Угорщини, які ЄС призупинив через те, що, на його думку, є руйнуванням демократичних свобод Орбаном. Мадяр каже, що хоче частково використати ці кошти для розвитку освіти та доступного житла, що є ключовими проблемами для молодих виборців.

«СВАРДІ СТАРІ»

21-річний Жолт Іштван Золді, прихильник ультраправої партії «Наша Батьківщина», яка може стати впливовою, якщо потрапить до парламенту, не планує залишати Угорщину, але також хоче змін.

«Серед молоді «Фідес» сприймається як група сварливих старих, корумпованих та стриманих», – сказав Золді після тренування з кікбоксингу.

Золді сказав, що його найбільше непокоїть «катастрофічний» стан державних послуг, корупція та домінування Орбана в традиційних ЗМІ.

«Наша Батьківщина» заявляє, що розширить університетські гуртожитки, запустить програму будівництва орендного житла та скоротить бюрократію, щоб допомогти стартапам та відбити бажання у молоді емігрувати.

Однак не всі молоді люди проти Орбана.

18-річний Герго Фаркаш високо оцінює досвід лідера-ветерана, відточений численними кризами, його міцні зв’язки зі світовими лідерами та підтримку традиційних християнських цінностей.

«Він справжній угорський лідер», – сказав Фаркаш на мітингу Орбана в західному місті Сомбатгей, додавши, що будь-хто, хто планує покинути Угорщину через політику, фактично винний у «зраді».

«Справжній угорац не повинен виїжджати через будь-який уряд», – сказав він. «У нас будуть ще одні вибори через чотири роки, і тоді ви можете спробувати ще раз».