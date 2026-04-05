Український пілот Роман із позивним Халк із підрозділу BULAVA збив два Shahed, які були від нього на відстані 500 км.

Про це повідомила команда “Дикі шершні”, яка виготовляє дрони-перехоплювачі STING.

An absolute world record — a pilot took down a Shahed with interceptor STING at a distance of 500 km



Using Hornet Vision Ctrl technology, Roman “Hulk” from the BULAVA unit downed two Shaheds located 500 km away ❗️



This is the first time in the world someone has flown that far… https://t.co/EcXMPKSXNQ pic.twitter.com/wNyjTpMdz9 — Wild Hornets (@wilendhornets) April 4, 2026

«Це перший у світі випадок, коли хтось пролетів так далеко — і справді перехопив. Не один, а два шахеди. Тож, коли ми кажемо: попереду ще більше — ми маємо на увазі це», — заявили в компанії.