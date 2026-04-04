Угорські посольства та консульські установи зафіксували значне зростання кількості реєстрацій для голосування за кордоном на парламентських виборах 12 квітня.

Як повідомляють угорські ЗМІ, для участі у виборах за кордоном зареєструвалася майже 91 тисяча громадян Угорщини, передає Kyiv Post.

Чотири роки тому ця цифра становила трохи менше 65 500, з яких у підсумку проголосувало трохи більше 57 тисяч.

Зростання майже на 40% розглядається як потенційна перевага для опозиційної партії «Тиса», яка зазвичай приваблює молодших, міських та більш мобільних виборців, що відповідає характеристиці угорців, які проживають за кордоном.

На минулих виборах в Угорщині виборці за кордоном були набагато критичні до чинного уряду.

Цьогорічні парламентські вибори протиставляють правлячу партію «Фідес» промосковського Віктора Орбана народній опозиції на чолі з лідером партії «Тиса» Петером Мадяром.

Мобільні виборці

Окрім рекордної кількості голосів, які, ймовірно, буде віддано за кордоном, в Угорщині також спостерігається зростання так званого «переносного голосування» — коли люди голосують не за місцем постійного проживання, а їхні бюлетені зараховуються в їхньому рідному виборчому окрузі.

Кількість таких голосів на цих виборах також є рекордною — 227 тисяч у порівнянні з трохи більше ніж 157 500 у 2022 році. Цю тенденцію також розглядають як таку, що сприяє партії «Тиса».

Величезна кількість голосів, відданих за межами місця проживання, означає, що остаточні результати голосування на наступних вирішальних виборах у неділю, ймовірно, стануть відомі лише 18 квітня, повідомляє Daily News Hungary.

