Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб
танків– 11 835 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.
артилерійських систем – 39 378 (+85) од.
РСЗВ – 1 716 (+3) од.
засоби ППО – 1 338 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.
крилаті ракети – 4 517 (+26) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 87 149 (+199) од.
спеціальна техніка – 4 109 (+0) од.
Дані уточнюються.