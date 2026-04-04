У межах муніципального партнерства між Миколаєвом і берлінським районом Темпельгоф-Шенеберг наприкінці травня миколаївська дитяча команда з мініфутболу вирушає до Берліна на змагання.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Переліт і перебування вихованців миколаївської ДЮСШ № 5 у Берліні повністю оплачує приймаюча берлінська сторона.

«Щиро дякуємо партнерам з Темпельгоф-Шенеберга за підтримку, довіру і увагу до миколаївських дітей. Такі ініціативи не лише дарують емоції, а й зміцнюють зв’язки між нашими громадами.

Бажаємо нашим хлопцям яскравої поїздки, гарної гри і нових перемог!», – мовиться в повідомленні міськради і нагадують, що між Миколаєвом і берлінським районом Темпельгоф-Шенеберг підписано меморандум щодо співпраці, яку започаткувала команда Mykolaiv Water Hub ще у 2018 році з молодіжних обмінів за підтримки EVZ Foundation.

