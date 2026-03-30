Папа Лев у неділю заявив, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни та мають «руки, повні крові», у надзвичайно сильних заявах, оскільки війна в Ірані вступила у свій другий місяць.

Звертаючись до десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Вербну неділю, святкування, яке розпочинає святий тиждень перед Великоднем для 1,4 мільярда католиків світу, понтифік назвав конфлікт «жахливим» і сказав, що Ісуса не можна використовувати для виправдання будь-яких війн, передає Reuters.

«Це наш Бог: Ісус, Цар Миру, який відкидає війну, якого ніхто не може використовувати для виправдання війни», – сказав Лев, перший Папа США, натовпу під яскравим сонцем.

«(Ісус) не слухає молитов тих, хто веде війну, а відкидає їх, кажучи: “Навіть якщо ви багато молитеся, Я не слухатиму: ваші руки повні крові», – сказав він, посилаючись на уривок з Біблії.

Лев не назвав жодного конкретного світового лідера, але останніми тижнями він посилює критику війни в Ірані.

Під час звернення наприкінці недільного святкування Папа Римський висловив жаль, що християни на Близькому Сході «страждають від наслідків жахливого конфлікту» і, можливо, не зможуть святкувати Великдень.

Папа, відомий тим, що ретельно підбирає слова, неодноразово закликав до негайного припинення вогню в конфлікті та заявив у понеділок, що військові авіаудари є невибірковими та повинні бути заборонені.

Деякі американські чиновники використовували християнську мову, щоб виправдати спільні американо-ізраїльські удари по Ірану 28 лютого, які започаткували розширення війни.

Міністр оборони США Піт Хегсет, який почав проводити християнські молитовні служби в Пентагоні, у середу на службі молився за «неймовірне насильство проти тих, хто не заслуговує на милосердя».

У своїй проповіді в неділю Лео послався на уривок з Біблії, в якому Ісус, якого збиралися заарештувати перед розп’яттям, дорікнув одному зі своїх послідовників за те, що той вдарив мечем особу, яка його заарештувала.

«(Ісус) не озброювався, не захищався і не воював», – сказав Лео. «Він явив ніжне обличчя Бога, який завжди відкидає насильство. Замість того, щоб врятувати себе, він дозволив прибити себе до хреста».

