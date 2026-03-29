США вперше втратили літак раннього попередження та управління E-3 Sentry під час війни з Іраном. Техніку було знищено внаслідок ракетного удару по авіабазі “Принц Султан” у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Іранський ракетний удар по базі в Саудівській Аравії пошкодив кілька військових літаків та знищив цінний літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry — це перша відома бойова втрата літака цього типу.

Літак вартістю приблизно 300 мільйонів доларів був підбитий під час атаки на авіабазу “Принц Султан” останніми днями, повідомила особа, знайома з цим питанням, яка попросила не називати її імені, обговорюючи конфіденційні військові операції. Неперевірені фотографії літака показали його повністю відрізаний хвіст, що зробило його непридатним для польотів.

Так званий літак AWACS, який має обертовий радіолокаційний диск, встановлений над фюзеляжем, використовується для виявлення віддалених загроз та керування іншими бойовими літаками. Він забезпечує потужну перевагу, і хоча США експлуатують понад 60 літаків і можуть компенсувати втрати, знищення одного з них є дорогим.

«Це важлива справа», — сказав Пітер Лейтон, колишній офіцер Королівських ВПС Австралії та запрошений науковий співробітник Інституту Гріффіта Азії. «Це підкреслює, що великі літаки вразливі на землі та потребують активної оборони. Це важко робити постійно, іноді це не вдається».

Три інші літаки Boeing Co. Sentry були втрачені в аваріях з моменту їх появи наприкінці 1970-х років. Як і KC-135 Stratotanker, літак базується на планері, з якого також виготовлений пасажирський реактивний літак 707.

США ще не втратили жодного літака з пілотом через ворожий вогонь у повітрі під час кампанії проти Ірану. Однак було збито понад десяток ударних безпілотників MQ-9 Reaper, що свідчить про те, що повітряний простір над країною залишається небезпечним.

Американські бомбардувальники, включаючи B-52 та B-1B, продовжують використовувати крилаті ракети далекого радіусу дії для безпечного ураження цілей в Ірані.

Іран запустив понад 1200 балістичних ракет по цілях у регіоні, а також щонайменше 3300 рудиментарних крилатих ракет Shahed. Попередній удар пошкодив кілька KC-135 на землі на авіабазі.