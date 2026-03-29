Папа Лев у суботу здійснив одноденну поїздку до Монако, безподаткової мікродержави на Французькій Рив’єрі, відомої як притулок для мільярдерів та їхніх розкішних яхт, та закликав її мешканців ділитися своїм багатством та допомагати нужденним.

Про це пише Reuters.

«В очах Бога ніщо не береться даремно!» — сказав Папа натовпу, який розмахував жовтими прапорами під яскравим сонцем. «Кожне благо, вкладене в наші руки… має внутрішню потребу не в тому, щоб його стримували, а в тому, щоб ним ділилися, щоб життя кожного було кращим».



Лев — перший Папа за майже п’ять століть, який відвідав багатий середземноморський анклав. Ватикан заявив, що хотів показати, що маленькі країни можуть мати величезний вплив на світову арену.

Він прибув після 90-хвилинного перельоту на гелікоптері з Ватикану та спочатку зустрівся з принцом Альбертом, главою держави Монако та сином покійної голлівудської зірки Грейс Келлі.

Папа, схоже, повторив своє послання про те, що багаті повинні допомагати менш щасливим, у своєму офіційному подарунку Альберту.

Він подарував принцу барвистий витвір мистецтва, створений ватиканською мозаїчною студією, зображення Святого Франциска Ассизького, сина заможного італійського купця XIII століття, який відмовився від своєї спадщини, щоб допомогти бідним.

Один мешканець Монако серед натовпу, який вітав Лео біля офіційної резиденції Альберта, сказав, що сподівається, що Папа допоможе об’єднати людей у ​​всьому світі на тлі триваючої війни в Ірані.

«Наразі існує велика напруженість», — сказав 60-річний Жан-Клод Хаддад. «Він міг би возз’єднати людей… він об’єднує людей».



Монако, друга найменша держава у світі після Ватикану та одна з останніх країн з католицизмом як державною релігією, має найвищу концентрацію мільярдерів на душу населення у світі.

У своїй промові в резиденції Альберта Лев закликав мешканців Монако «поставити свій добробут на службу закону та справедливості».

Заходи Лео в Монако пройшли за всіма звичними протоколами та помпезністю папської поїздки за кордон. Однак людей у натовпі було відносно мало. ⁠Мало хто вишикувався на вулицях, коли він подорожував країною площею 2,08 квадратних кілометра (0,8 квадратної милі) у відкритому папамобілі.

На зустрічі з місцевими католиками Папа, схоже, похвалив рішення Альберта минулого року накласти вето на законопроект Монако, який мав легалізувати аборти, проти якого рішуче виступала Церква.

Лео закликав католиків продовжувати виступати «на захист людської особистості», використовуючи церковну термінологію, яку часто використовують для виступів проти абортів та смертної кари.

Вето Альберта у 2025 році було значною мірою символічним, оскільки аборт є конституційним правом у навколишній Франції.

Лео, перший Папа Римський із США, був обраний у травні, щоб наступити покійному Папі Франциску на посаді глави Церкви, яка налічує 1,4 мільярда членів. Його візит до Монако — лише другий за межами Італії, але він розпочинає рік, який, як очікується, буде насиченим подорожами.

70-річний Лев — відносно молодий і має міцне здоров’я як для Папи Римського. У квітні він здійснить амбітний тур чотирма країнами Африки, а також у червні має здійснити тижневий візит до Іспанії.