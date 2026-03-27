Протягом 26 березня на Миколаївщині ліквідовано 4 пожежі на відкритих територіях. Пожежно-рятувальні підрозділи гасили пожежі очерету, сухої трави і сміття у Веснянській, Куцурубській ТГ Миколаївського району, Благодатненській ТГ Первомайського району та м. Миколаєві. Загальна площа склала понад 7000 кв. м.

Шановні громадяни! Попереду вихідні, тож під час прогулянок в природних екосистемах, прибиранні присадибних ділянок, не провокуйте пожеж! Ні в якому разі не випалюйте сміття та сухостій, особливо будьте пильними у вітряну погоду.

Побачили займання — спробуйте самотужки залити його водою, засипати піском чи землею. Якщо не вдається впоратися самостійно і полум’я починає стрімко розповсюджуватись, негайно телефонуйте за номером 101!

А тепер про свідомість через покарання

Якщо тебе спіймають за спалюванням рослинних залишків на городі, узбіччі чи навіть у парку – доведеться викласти від 3 060 до 6 120 грн. А якщо це сталося на території заповідника – штраф автоматично подвоюється.

Окрема історія – відкритий вогонь біля будівель. Правила чіткі: не ближче ніж 30 метрів. Порушив – готуй від 1 700 до 3 400 грн. Ще суворіше – з лісами: за недотримання правил пожежної безпеки штраф може досягти 4590 грн, а якщо через це виникла справжня пожежа – сума може зрости до 15 300 грн.

Як це відбувається на практиці? Рятувальник може виписати штраф просто на місці. Якщо документів немає, викликають поліцію для встановлення особи. При цьому враховують усе: чи це перше порушення, чи визнаєш провину і чи є докази – наприклад, відео з дрона. При цьому у разі не згоди із правопорушенням, рішення може бути оскаржене до суду або вищестоящого органу.

І це не поодинокі випадки: від початку 2026 року офіцери-рятувальники громад уже провели майже 2 тис. рейдів, із них 290 – із застосуванням дронів. У результаті виявили 701 палія, зокрема 52 – саме завдяки БпЛА, з них 46 – лише з початку березня! Загальна сума штрафів уже перевищила 1,53 млн грн.

Тож підпал сухостою – це не “традиція”, а ризик для природи, людей і твого гаманця. Бережи довкілля і не грайся з вогнем. І пам’ятай: сучасні технології бачать більше, ніж здається