Пункти евакуації та транзитні центри для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримають компенсацію за комунальні послуги, про відповідне рішення уряду повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

З її слів, ідеться про “чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення”.

Компенсація, як очікується, “покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо”.

Подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн – через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа. Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи.