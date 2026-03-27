Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб
танків – 11 808 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.
артилерійських систем – 38 863 (+68) од.
РСЗВ – 1 700 (+2) од.
засоби ППО – 1 337 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.
спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.
Дані уточнюються.