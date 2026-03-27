«Investor Day in Mykolaiv Region: Bereznehuvate & Shyroke Pitch Day» — спеціальна подія в Миколаєві, присвячена представленню інвестиційних та громадських ініціатив Березнегуватської та Широківської територіальних громад, які сьогодні працюють над відновленням, економічним розвитком та створенням нових можливостей для мешканців громад Баштанського району

Формат заходу побудований у вигляді пітчингу: короткі, змістовні презентації з конкретними цифрами, етапами впровадження та чітко сформульованими запитами щодо фінансування.

Пітчинг-форум має на меті об’єднати представників громад, органів державної влади, міжнародних партнерів, інвесторів та експертного середовища для обговорення практичних можливостей реалізації пріоритетних проєктів розвитку територій, що постраждали від війни.

У межах події громади представлять результати формування своїх інвестиційних портфелів, підготовлених відповідно до нових підходів реформи управління публічними інвестиціями.

Особлива увага буде приділена двом напрямкам проєктів:

інвестиційні проєкти (для економічного розвитку, створення робочих місць, підтримки локального та створення нового бізнесу);

(для економічного розвитку, створення робочих місць, підтримки локального та створення нового бізнесу); громадські урбаністичні проєкти (для підвищення стійкості та відновлення людей, а також збереження людського потенціалу).

Програмою заходу також передбачені networking та matchmaking-сесії, під час якої учасники/-ці зможуть обговорити перспективи фінансування та реалізації ініціатив, а також встановлення партнерств між громадами, державними інституціями та потенційними інвесторами.

Коли і де?

📅 Вівторок, 31 березня 2026 року

📍 Миколаїв, офлайн

Реєстрація: https://forms.gle/DEnPFdTrnW3cjFHT6

Організатор: ГО «Проти Корупції»

Захід організовано ГО «Проти Корупції» за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання, в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.

Зміст заходу є відповідальністю ГО «Проти Корупції» та не обов’язково відображає позицію урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.

Довідково про проєкт, у межах якого відбувається захід: ГО«Проти Корупції» в межах проєкту «Траєкторії відновлення: громади Баштанщини планують майбутнє» продовжує комплексну роботу над трансформуванням моделі управління публічними коштами у громадах із закритої системи на сучасну публічну модель, яка передбачає відкритість, публічність та залучення коштів.

Проєкт покликаний сприяти відновленню постраждалих територій із залученням мешканців, а також відбудові й посиленню економічної спроможності громад. Також метою проєкту є залучення мешканців Березнегуватської та Широківської громад до спільної розробки публічних інвестиційних портфелів як інструменту відновлення локальної спроможності, оновлення стратегій відповідно до реформи УПІ та повернення громад на траєкторію сталого, безпечного та гідного розвитку.