В українських портах і на об’єктах «Укрзалізниці» з’явилися цивільні команди для збиття дронів.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає «Громадське радіо».

«Саме в портах і на Укрзалізниці ми впроваджуємо перші команди, які, відповідно до постанови, ухваленої урядом, зможуть і вже виконують певні завдання зі збиття дронів, будучи при цьому не військовими, а членами ДФТГ [добровольчих формувань територіальних громад]», — сказав урядовець.

За словами Кулеби, українська логістика стала однією з основних цілей для ворога.

«Нас [хочуть] просто позбавити або логістики до портів, або логістики до Донецької області, або прифронтової логістики. Але ми зі свого боку робимо разом з військовими все для того, щоб захистити нашу інфраструктуру», — сказав він.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський поставив завдання створити власну ППО