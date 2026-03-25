«Подарунок» ворогу на День СБУ – безпілотники «Альфи» уразили нафтотермінал Усть-Луга в Ленінградській області, повідомили в Службі.

СБУ спільно із СБС, ССО, ГУР та ДПСУ провела успішну спецоперацію з ураження інфраструктури нафтового термінала порту Усть-Луга.

Це один із ключових морських портів рф на Балтиці, через який ворог здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

«Сьогоднішня спецоперація – це символічний «подарунок» ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога», – сказав т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ подолали понад 900 кілометрів і успішно відпрацювали по цілях. Внаслідок атаки уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами. На території порту фіксується масштабна пожежа, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету рф.

Це вже друга за цей тиждень атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці. 23 березня безпілотники Служби успішно відпрацювали по порту Приморськ, пожежа на якому триває й досі.