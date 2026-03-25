У січні – лютому 2026 року від користувачів природних ресурсів до бюджетів надійшло 32,7 млн грн, зокрема, до державного бюджету – 16,4 млн грн, до місцевих бюджетів – 16,3 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових та радіочастотних ресурсів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області постійно приділяє увагу забезпеченню контролю за повнотою нарахування та сплати до бюджету рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів, адже сумлінна сплата рентної плати до бюджетів забезпечує своєчасне фінансування потреб відтворення природних ресурсів регіону.

У податковій службі області наголошують – плата за використання природних багатств області стимулює комплексне, раціональне використання природних ресурсів, а також забезпечує збалансований розподіл коштів, отриманих від плати за природні ресурси, між державним і місцевим бюджетами.

