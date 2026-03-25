НЕК Укренерго допоможе у відновленні ключової лінії електропередачі між Румунією та Молдовою Вулканешти-Ісакча 400 кВ. На її відновлення потрібно від п’яти до семи днів. Про це заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, пише Кореспондент.

Як відомо, ця ЛЕП постраждала внаслідок атаки РФ на Україну ввечері 23 березня.

Саме такі події спричинили необхідність введення надзвичайного стану в енергетиці Молдови, наголосив очільник Міненерго Молдови.

“Кілька дронів було спрямовано на неї, і, як бачимо на цьому фото, саме в результаті цього постраждала наша лінія Ісакча-Вулканешти…

Є обірвані провідники, які компанія Укренерго допоможе нам відремонтувати, і, як було сказано вчора ввечері в парламенті, роботи триватимуть від п’яти до семи днів”, – сказав молдовський урядовець.