Партизанський рух “АТЕШ” заявив про схему нелегального продажу зброї та боєприпасів у підрозділах армії рф на Запорізькому напрямку. За їхніми даними, до цього причетні командири рот і начальники складів. Про це пише УНН.

За інформацією “АТЕШ”, частину озброєння російські військові виводять з обліку, оформлюючи його як втрачене в бою або пошкоджене. Після цього зброю передають посередникам і продають через нелегальні канали.

Йдеться, зокрема, про сучасні автомати АК-12 і АК-102, які, за твердженням партизанів, потрапляють на чорний ринок та в кримінальне середовище через тимчасово окуповані Токмак і Мелітополь.

Натомість рядовим окупантам, за даними “АТЕШ”, видають застарілі автомати АК-74 та інші старі моделі.

У русі стверджують, що така зброя часто дає осічки або заклинює під час бою, що безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів і збільшує втрати.

У “АТЕШ” зазначають, що самі російські військові усвідомлюють ситуацію, однак не можуть на неї вплинути.

За версією партизанів, поки командири заробляють на продажі сучасного озброєння, особовий склад відправляють на передову зі зброєю, яка може відмовити у критичний момент.