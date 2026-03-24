Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб
танків – 11 800 (+6) од.
бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.
артилерійських систем – 38 695 (+33) од.
РСЗВ – 1 696 (+1) од.
засоби ППО – 1 336 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.
крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од.
спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
Дані уточнюються.