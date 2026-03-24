Дефіциту дизельного пального в Україні немає і не передбачається. Про це заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, поширена інформація про нібито брак дизпального до кінця березня є наслідком неправильного трактування професійних оглядів ринку.

«Ніякого дефіциту дизпального немає і не передбачається», — наголосив експерт.

З його слів, матеріал enkorr помилково сприйняли як індикатор дефіциту: обсяги підтверджені, але ключове питання — ціна, яка наразі не визначена. Тобто пальне буде придбано, але ціна ще не відома.

Він зазначив, що у березні обсяги постачання відповідають рівню 2025 року, а також очікується формування певних запасів на квітень.

Крім того, контрактування ресурсу на наступний місяць уже триває — близько 40% обсягів законтрактовано. Водночас решта поставок підтверджена постачальниками, однак питання ціни наразі залишається відкритим.

«Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає», — резюмував експерт.

Згідно з даними «А-95», за 15 днів березня середньодобове постачання пального становило 16,8 тис. т, що на 3% більше порівняно з лютим. При збережені темпів імпорту місячний показник може досягти 522 тис. т, що не гірше від минулорічного рівня (516,9 тис. т).