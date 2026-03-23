Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

-Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. На жаль, постраждало двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.